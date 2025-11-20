Sortie de résidence Lucéluci Colombier des arts Plainoiseau

Sortie de résidence Lucéluci

dua·o punk délicat des voix du texte et du piano poésie et musique originales ça grince et ça caresse en même temps

c’est surtout des chansons que Luce a écrites et composées et qu’elle interprète accompagnée par Lucie quelque fois c’est Lucie qui s’y colle

un set punk délicat entre chanson à texte et chanson réaliste

parfois les arrangements sont ceux de Luce, parfois ceux de Lucie

il y a la peur épaisse et les luttes furieuses il y a le cynisme et la mélancolie

et aussi le rire

le feu

la poésie

la joie

les amitiés tenaces

et quand ce n’est plus elles il y a Barbara Weldens, Colette Magny et Julos Beaucarne .

