Sortie de résidence Lucéluci Colombier des arts Plainoiseau vendredi 21 novembre 2025.
Colombier des arts 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau Jura
Gratuit
Gratuit
21 novembre 2025 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
dua·o punk délicat des voix du texte et du piano poésie et musique originales ça grince et ça caresse en même temps
c’est surtout des chansons que Luce a écrites et composées et qu’elle interprète accompagnée par Lucie quelque fois c’est Lucie qui s’y colle
un set punk délicat entre chanson à texte et chanson réaliste
parfois les arrangements sont ceux de Luce, parfois ceux de Lucie
il y a la peur épaisse et les luttes furieuses il y a le cynisme et la mélancolie
et aussi le rire
le feu
la poésie
la joie
les amitiés tenaces
et quand ce n’est plus elles il y a Barbara Weldens, Colette Magny et Julos Beaucarne .
Colombier des arts 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr
