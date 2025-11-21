Sortie de résidence Lucéluci

Colombier des arts Plainoiseau Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Lucéluci est un groupe de chansons francophones créé en 2022. Le duo est composé de Luce Amoros au chant et de Lucie Lombard au piano/chant. Luce et Lucie se sont réunies autour d’une dizaine de chansons écrites et mises en musique par Luce. Cette dernière propose à Lucie d’arranger certaines chansons et de l’accompagner au piano pour la version scénique de leur tour de chant qu’elles intitulent Chansons démoralisantes pour toute la famille

Une sortie de résidence, c’est quoi ?

Après plusieurs jours sur notre territoire, les artistes en résidence vous dévoilent leur travail c’est l’occasion pour elleux de parfaire leur projet et de vous dévoiler les coulisses de la création, et c’est l’occasion pour vous d’échanger avec eux et elles, et de leur faire vos retours ?? .

Colombier des arts Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté com@lecolombierdesarts.fr

English : Sortie de résidence Lucéluci

German : Sortie de résidence Lucéluci

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie de résidence Lucéluci Plainoiseau a été mis à jour le 2025-04-08 par Office de Tourisme JurAbsolu