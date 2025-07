Sortie de résidence Mamamé Artannes-sur-Indre

3 Rue du Bois des Plantes Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-07-18

La résidence Mamamé de Fabien Arca, réalisée par la compagnie « Avant je voulais changer le monde » ouvre ses portes pour découvrir cette pièce. Mamamé, c’est l’histoire d’une relation exceptionnelle, tendre et complice. En vacances chez sa grand-mère, un enfant raconte ses souvenirs.

Mamamé, c’est l’histoire d’une relation exceptionnelle, tendre et complice. En vacances chez sa grand-mère, un enfant raconte ses souvenirs. Il évoque ces moments du quotidien que ‘‘Mamamé’’ sait rendre magiques par sa seule présence.

Les résidents du Bois des Plantes seront invités à partager leurs souvenirs.

Un goûter sera partagé avec les spectateurs. .

3 Rue du Bois des Plantes Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

English :

Fabien Arca’s Mamamé residency, organized by the « Avant je voulais changer le monde » company, opens its doors to the public. Mamamé is the story of an exceptional, tender and complicit relationship. On vacation with his grandmother, a child recounts his memories.

German :

Die Residenz Mamamé von Fabien Arca, die von der Kompanie « Avant je voulais changer le monde » realisiert wurde, öffnet ihre Türen, um dieses Stück zu entdecken. Mamamé ist die Geschichte einer außergewöhnlichen, zärtlichen und komplizenhaften Beziehung. In den Ferien bei seiner Großmutter erzählt ein Kind von seinen Erinnerungen.

Italiano :

La residenza Mamamé di Fabien Arca, prodotta dalla compagnia « Avant je voulais changer le monde », apre le porte al pubblico per scoprire questo spettacolo. Mamamé è la storia di un rapporto eccezionale, tenero e affettuoso. In vacanza con la nonna, un bambino racconta i suoi ricordi.

Espanol :

La residencia Mamamé de Fabien Arca, producida por la compañía « Avant je voulais changer le monde », abre sus puertas al público para descubrir esta obra. Mamamé es la historia de una relación excepcional, tierna y amorosa. De vacaciones con su abuela, un niño cuenta sus recuerdos.

