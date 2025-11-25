[Sortie de résidence] Materia / Compagnie VF CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Dans MATERIA, six danseurs évoluent dans un monde chaotique où la danse, guidée par la musique, leur permet d’en modeler un nouveau. Portés par le breaking, ils cherchent à reconstruire cet univers en friche, laissant place à un dialogue sensible entre mouvement, rythme et transformation.

A l’issue de leur période de résidence, les artistes proposent au public de découvrir gratuitement une étape de leur travail de création, suivie d’un échange privilégié.

Le lundi 16 mars 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-16T19:30:00+01:00

fin : 2026-03-16T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-16T18:30:00+02:00_2026-03-16T20:00:00+02:00

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/sortie-de-residence-materia-compagnie-vf centredesarts95@gmail.com