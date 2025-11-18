Sortie de résidence médiathèque de Moulins Lille
Sortie de résidence Vendredi 12 décembre, 16h00 médiathèque de Moulins Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T16:00:00 – 2025-12-12T17:00:00
Le collectif Les Baltringues, compagnie de cirque contemporain mêlant acrobaties, texte et musique, s’installe à la Médiathèque de Moulins pour une résidence de création. À l’issue de cette semaine de travail, ils vous invitent à une présentation publique de leur projet en cours.
Une occasion rare de découvrir l’envers du décor et d’échanger avec les artistes autour de leur processus de création.
médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille
Collectif Les Baltringues
BML