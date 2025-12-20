Sortie de résidence Monsieur Monstre, La Passerelle Cordemais

Sortie de résidence Monsieur Monstre

Monsieur Monstre, un duo nantais à l’énergie brute et l’univers singulier. Entre rock, blues, musique manouche et sons bricolés, Fréddo Bellayer et Lucas Vallerie proposent un spectacle musical aussi déjanté qu’habité.

Accordéon, guitares, loopers, percussions et voix caméléon composent une musique de rade poisseux et de cabaret fiévreux, à mi-chemin entre Tom Waits, Gogol Bordello et Danny Elfman.

En résidence d’artiste à Cordemais début janvier, le duo Monsieur Monstre vous dévoilera un extrait de son travail le jeudi 8 janvier 2026, à 18h30 à La Passerelle.

