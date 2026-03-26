Sortie de résidence MYC’HORIZONS Compagnie Art Bulle LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Sortie de résidence MYC’HORIZONS Compagnie Art Bulle

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Invisibles mais essentiels, champignons et lichens sortent de l’ombre dans une exploration artistique et scientifique.

En raison de leur taille, de leur apparence et même de leur nom, les champignons et les lichens n’ont pas le même charisme que les phoques, les tigres ou les orchidées ils font partie de ce que l’on appelle depuis une dizaine d’années dans la communauté scientifique une biodiversité négligée. Vincent Zonca, Symbiose pour une résistance minimale.

Pour tenter d’élargir notre perception aux curieux êtres vivants de la Fonge, trois artistes naturalistes proposent de concocter une exposition pluridisciplinaire les mettant en son et en lumière. Photographie, musique, sculpture et biophonie sont au programme de cette résidence artistique. Une intervention d’un garde-moniteur sera proposée durant la période de résidence.

Artistes Jean Philippe Carde, Maria Higelin et Valérie Galchynska. Crédit photo Jean Philippe Carde

– Offert par la Maison du Parc National et de la Vallée.

– Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

Invisible but essential, fungi and lichens emerge from the shadows in an artistic and scientific exploration.

Because of their size, appearance and even their name, fungi and lichens do not have the same charisma as seals, tigers or orchids: they are part of what has been called for the last ten years in the scientific community: neglected biodiversity. Vincent Zonca, Symbiosis: for minimal resistance.

In an attempt to broaden our perception of La Fonge?s curious living creatures, three naturalist artists have concocted a multidisciplinary exhibition showcasing them in sound and light. Photography, music, sculpture and biophony are on the program for this artistic residency. A park ranger will be on hand during the residency period.

Artists Jean Philippe Carde, Maria Higelin and Valérie Galchynska. Photo credit Jean Philippe Carde

L’événement Sortie de résidence MYC’HORIZONS Compagnie Art Bulle Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Luz St Sauveur|CDT65