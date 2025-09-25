Sortie de résidence Nos chers cheveux par la Cie Figure Libre au Foyer Marminiac

Sortie de résidence Nos chers cheveux par la Cie Figure Libre au Foyer

Le Foyer Marminiac Lot

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

En mars 2024, une proposition de loi, votée à l’Assemblée nationale, rajoutait le critère spécifique des discriminations capillaires à la liste déjà longue des discriminations liées à l’apparence physique.

Cet “événement” a donné envie à Hélène Dedryvère (que nous connaissons bien sur le territoire en tant que comédienne du Théâtre de l’Échappée Belle) de s’intéresser à la chevelure en tant que point départ d’une création et d’un travail d’action culturelle à mener en direction des plus jeunes.

En cherchant du côté du conte (Pourquoi les princesses devraient elles absolument “dompter” leur chevelure ?), du côté plastique (le cheveu comme matière à sculpter), du côté du quotidien (les discussions au salon de coiffure), Hélène Dedryvère s’attaque à l’écriture d’une pièce qui parlera d’acceptation de soi et d’affranchissement du regard des autres.

Le Foyer Marminiac 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

In March 2024, a bill passed by the French National Assembly added the specific criterion of hair discrimination to the already long list of discriminations linked to physical appearance.

This ?event? inspired Hélène Dedryvère (whom we know well in the area as an actress with Théâtre de l?Echappée Belle) to take an interest in hair as the starting point for a creation and cultural action work to be carried out for younger children.

Searching for inspiration in storytelling (why should princesses absolutely tame their hair?), plastic art (hair as a material to be sculpted) and everyday life (discussions in the hairdresser?s salon), Hélène Dedryvère has set about writing a play about self-acceptance and freeing oneself from the gaze of others.

