Sortie de résidence « Nuées » du collectif La Crue à l’Arsénic Gindou

Sortie de résidence « Nuées » du collectif La Crue à l’Arsénic Gindou vendredi 21 novembre 2025.

Sortie de résidence « Nuées » du collectif La Crue à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Peu après la naissance du collectif, apparaît l’envie d’une création réunissant toutes les artistes de La Crue, et la volonté de proposer à une ou plusieurs compositrices l’écriture de pièces sur mesure pour les six artistes-musiciennes et leurs différentes potentialités instrumentales ainsi que l’ingénieure du son, prenant la spatialisation et la gestion de l’espace sonore comme un élément artistique à part entière

Peu après la naissance du collectif, apparaît l’envie d’une création réunissant toutes les artistes de La Crue, et la volonté de proposer à une ou plusieurs compositrices l’écriture de pièces sur mesure pour les six artistes-musiciennes et leurs différentes potentialités instrumentales ainsi que l’ingénieure du son, prenant la spatialisation et la gestion de l’espace sonore comme un élément artistique à part entière.

De cette première intention s’affirme alors l’idée de ‘Nuées’, un triptyque de pièces foisonnant, vivant et mouvant. Le rapport à la danse traversera ces trois pièces comme un axe commun, charriant d’un même élan les compositrices, leurs parcours, leurs visions artistiques et musicales.

L’ idée d’un mouvement permanent sera l’une des caractéristiques qui permettra de joindre l’ensemble des pièces entre elles, comme un nuage de pépiements, vif et bruissant. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

Shortly after the collective?s birth, the desire arose to create a work that would bring together all the artists of La Crue, and the desire to propose to one or more composers the writing of pieces tailored to the six musicians? and their different instrumental potentialities? as well as the sound engineer, taking spatialization and the management of sound space as an artistic element in its own right

German :

Kurz nach der Gründung des Kollektivs entstand der Wunsch nach einer Kreation, die alle Künstlerinnen von La Crue vereinte, und der Wille, einer oder mehreren Komponistinnen das Schreiben von Stücken vorzuschlagen, die auf die sechs Musikerinnen und ihre verschiedenen instrumentalen Möglichkeiten sowie die Toningenieurin zugeschnitten waren, wobei die Räumlichkeit und die Verwaltung des Klangraums als ein eigenständiges künstlerisches Element betrachtet wurden

Italiano :

Poco dopo la formazione del collettivo, è nato il desiderio di creare un’opera che riunisse tutti gli artisti de La Crue, e la volontà di proporre a uno o più compositori di scrivere brani su misura per le esigenze dei sei musicisti e delle loro diverse potenzialità strumentali, nonché del tecnico del suono, considerando la spazializzazione e la gestione dello spazio sonoro come un elemento artistico a sé stante

Espanol :

Poco después de la formación del colectivo, surgió el deseo de crear una obra que reuniera a todos los artistas de La Crue, y la voluntad de proponer a uno o varios compositores que escribieran piezas adaptadas a las necesidades de los seis músicos -y a sus diferentes potencialidades instrumentales-, así como del ingeniero de sonido, tomando la espacialización y la gestión del espacio sonoro como un elemento artístico de pleno derecho

L’événement Sortie de résidence « Nuées » du collectif La Crue à l’Arsénic Gindou a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Gourdon