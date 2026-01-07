SORTIE DE RÉSIDENCE OMASPHERE 17H Port-Vendres
SORTIE DE RÉSIDENCE OMASPHERE 17H Port-Vendres dimanche 22 février 2026.
SORTIE DE RÉSIDENCE OMASPHERE 17H
26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 17:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Leur musique, inspirée par Dead Can Dance, Vas et Cocteau Twins, mêle dream
pop, musiques du monde et musiques sacrées. Entrez dans les coulisses du
spectacle vivant et découvrez un spectacle en cours de création. Durée 1H30.
Au Ciné-Théâtre. Gratuit.
.
26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Their music, inspired by Dead Can Dance, Vas and Cocteau Twins, blends dream
pop, world and sacred music. Take a look behind the scenes
and discover a show in the making. Duration: 1H30.
At the Ciné-Théâtre. Free admission.
L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE OMASPHERE 17H Port-Vendres a été mis à jour le 2026-01-07 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE