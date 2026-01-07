SORTIE DE RÉSIDENCE OMASPHERE 17H

26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Leur musique, inspirée par Dead Can Dance, Vas et Cocteau Twins, mêle dream

pop, musiques du monde et musiques sacrées. Entrez dans les coulisses du

spectacle vivant et découvrez un spectacle en cours de création. Durée 1H30.

Au Ciné-Théâtre. Gratuit.

.

26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Their music, inspired by Dead Can Dance, Vas and Cocteau Twins, blends dream

pop, world and sacred music. Take a look behind the scenes

and discover a show in the making. Duration: 1H30.

At the Ciné-Théâtre. Free admission.

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE OMASPHERE 17H Port-Vendres a été mis à jour le 2026-01-07 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE