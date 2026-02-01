Sortie de résidence Pépine Lignières

Sortie de résidence Pépine

En résidence du 16 au 20 février, Pépine vous donne RDV jeudi soir pour sa répétition publique suivie d’un échange avec les artistes.

Quintet vocal, polyphonique et percussif, Pépine en québécois une tractopelle ! c’est dire de l’envie de jouer qui anime les chanteuses -, est donc une graine plantée début 2025, qui aspire à germer et se déployer sous la direction de sa créatrice jardinière Elise Kusmeruck. .

In residence from February 16 to 20, Pépine invites you to a public rehearsal on Thursday evening, followed by a discussion with the artists.

