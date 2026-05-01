Sortie de résidence Rocío, balade dansée Rue de l’Église Chissey-sur-Loue

Chissey-sur-Loue

Sortie de résidence Rocío, balade dansée

Rue de l’Église Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sortie de résidence Rocío, balade dansée

Rocío est un poème dansé avec une vielle à roue un spectacle atypique sous forme de balade dansée musicale pour offrir un regard poétique sur la nature qui nous entoure et notre propre nature.

Ce projet de création accueilli en résidence à Chissey-sur-Loue, est porté par la Cie Haixama Performance, basée à Port-Lesney et créée par l’artiste Maud Giboudeau. En soutien avec la Communauté de Communes du Val d’amour, Haixama porte à cœur son territoire irrigué par la singulière présence de la Loue. Rocío serait une pratique performative de rééquilibrage de nos mondes intérieurs et extérieurs, un langage de guérison qui embarque le public dans l’acte lui-même de prendre soin de l’eau.

Sous forme de balade participative, Rocío est une expérience à la fois collective et intime pour naviguer dans nos rapports à l’eau, celle qui circule en chaque être, en chaque lieu, à chaque moment, parfois invisible mais toujours vitale.

Rocío explore la fragilité et la transformation à travers le mouvement intérieur d’une danseuse et celui infini d’une vielle à roue. Délicatesse et la résilience, la rosée est une métaphore de la renaissance et un hommage à l’Eau sous toutes ses formes.

Un mini bal participatif clôture la marche dans le partage et la simplicité.

GRATUIT

Durée du parcours environ 1h30 Accessible à partir de 9 ans.

Rendez-vous samedi 30 mai à 18h devant l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue.

(Report à une date ultérieure en cas de mauvais temps) .

Rue de l’Église Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Sortie de résidence Rocío, balade dansée

L’événement Sortie de résidence Rocío, balade dansée Chissey-sur-Loue a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR