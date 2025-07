Sortie de résidence Ste Honorine la chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne

Sortie de résidence Ste Honorine la chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne samedi 2 août 2025.

Sortie de résidence

Ste Honorine la chardonne 456 Lieu-dit La Boderie Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02 19:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Nous accueillons à nouveau Kameira Productions pour une résidence autour des arts du spectacle.

La particularité de leur travail est de faire appel à des acteurs, danseurs, musiciens, écrivains qui viennent des quatre coins du monde.

Après dix jours d’échanges, de rencontres et de répétitions , toutes et tous sont heureux de partager avec vous le fruit de leur travail.

Merci de réserver.

Nous accueillons à nouveau Kameira Productions pour une résidence autour des arts du spectacle.

La particularité de leur travail est de faire appel à des acteurs, danseurs, musiciens, écrivains qui viennent des quatre coins du monde.

Après dix jours d’échanges, de rencontres et de répétitions , toutes et tous sont heureux de partager avec vous le fruit de leur travail.

Merci de réserver. .

Ste Honorine la chardonne 456 Lieu-dit La Boderie Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie +33 6 64 23 63 91 info@kaimeraproductions.com

English : Sortie de résidence

We welcome back Kameira Productions for a residency in the performing arts.

Their work is unique in that it calls on actors, dancers, musicians and writers from the four corners of the globe.

After ten days of exchanges, meetings and rehearsals, everyone is happy to share the fruits of their labor with you.

Thank you for booking.

German :

Wir begrüßen erneut Kameira Productions für einen Wohnsitz rund um die darstellenden Künste.

Das Besondere an ihrer Arbeit ist, dass sie Schauspieler, Tänzer, Musiker und Schriftsteller aus allen Teilen der Welt zusammenbringt.

Nach zehn Tagen des Austauschs, der Begegnungen und der Proben freuen sich alle darauf, die Früchte ihrer Arbeit mit Ihnen zu teilen.

Bitte reservieren Sie.

Italiano :

Diamo il benvenuto a Kameira Productions per una residenza nelle arti dello spettacolo.

La particolarità del loro lavoro è che si rivolgono ad attori, danzatori, musicisti e scrittori di tutto il mondo.

Dopo dieci giorni di scambi, incontri e prove, tutti sono lieti di condividere con voi i frutti del loro lavoro.

Grazie per aver prenotato.

Espanol :

Damos la bienvenida de nuevo a Kameira Productions para una residencia en artes escénicas.

Lo especial de su trabajo es que recurren a actores, bailarines, músicos y escritores de todo el mundo.

Tras diez días de intercambios, encuentros y ensayos, todos están encantados de compartir con ustedes el fruto de su trabajo.

Gracias por reservar.

L’événement Sortie de résidence Sainte-Honorine-la-Chardonne a été mis à jour le 2025-07-26 par Flers agglo