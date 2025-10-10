Sortie de résidence Sans GPS au CRAB de Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc
vendredi 10 octobre 2025.
Sortie de résidence Sans GPS au CRAB de Belmontet
462 route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – –
Date : 2025-10-10
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Une pièce écrite et interprétée par Diane Valsonne
Une pièce écrite et interprétée par Diane Valsonne. Mise en scène de Joel Bluteau.
La Cie Le Lieu-Dit de Lendou-en -Quercy vient pour une nouvelle étape de création du spectacle Sans GPS en résidence au CRAB.
Le spectacle
Elle a perdu son chemin et son sens de l’orientation lui fait défaut. Elle décide de s’arrêter un moment. C’est l’occasion pour elle de se poser une foule de questions, de s’interroger sur certains préjugés et stéréotypes, et tenter de comprendre son propre itinéraire.
Elle convoque quelques proches avec lesquels elle dialogue. Elle mène aussi une conversation interne avec une petite voix et se prend ainsi elle-même en ﬂagrant délit de contradiction.
Saura-t-elle se réconcilier avec cette petite voix et retrouvera-t-elle son chemin ? .
462 route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 7 68 32 96 76 info@lezarddelarue.org
English :
Written and performed by Diane Valsonne
German :
Ein Stück geschrieben und interpretiert von Diane Valsonne
Italiano :
Scritto e interpretato da Diane Valsonne
Espanol :
Escrita e interpretada por Diane Valsonne
