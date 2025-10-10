Sortie de résidence Sans GPS au CRAB de Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc

Sortie de résidence Sans GPS au CRAB de Belmontet

462 route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Une pièce écrite et interprétée par Diane Valsonne. Mise en scène de Joel Bluteau.

La Cie Le Lieu-Dit de Lendou-en -Quercy vient pour une nouvelle étape de création du spectacle Sans GPS en résidence au CRAB.

Le spectacle

Elle a perdu son chemin et son sens de l’orientation lui fait défaut. Elle décide de s’arrêter un moment. C’est l’occasion pour elle de se poser une foule de questions, de s’interroger sur certains préjugés et stéréotypes, et tenter de comprendre son propre itinéraire.

Elle convoque quelques proches avec lesquels elle dialogue. Elle mène aussi une conversation interne avec une petite voix et se prend ainsi elle-même en ﬂagrant délit de contradiction.

Saura-t-elle se réconcilier avec cette petite voix et retrouvera-t-elle son chemin ? .

462 route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 7 68 32 96 76 info@lezarddelarue.org

