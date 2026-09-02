Sortie de résidence / Si grande est notre envie d’aimer Cie La Nuit te soupire • Anthony Thibault Le Nouveau Théâtre Châtellerault
vendredi 26 février 2027 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Sortie de résidence / Si grande est notre envie d’aimer
Cie La Nuit te soupire • Anthony Thibault
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-26 19:00:00
fin : 2027-02-26 20:00:00
Date(s) :
2027-02-26
Créée en septembre 2015, la compagnie La Nuit te soupire a pour vocation d’encourager et promouvoir une meilleure représentation de la diversité sur la scène théâtrale française, de par ses spectacles sur des textes contemporains inédits, souvent issus du label d’écritures contemporaines qu’elle a créé, Label Jeunes textes en liberté.
_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_ .
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
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English : Sortie de résidence / Si grande est notre envie d’aimer
Cie La Nuit te soupire • Anthony Thibault
L’événement Sortie de résidence / Si grande est notre envie d’aimer
Cie La Nuit te soupire • Anthony Thibault Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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