Sortie de résidence / Singe [titre provisoire] – Cie HUM • Mathilde Bonicel et Inês Campos Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Sortie de résidence / Singe [titre provisoire] – Cie HUM • Mathilde Bonicel et Inês Campos

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13 20:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Mathilde Bonicel et Inês Campos, toutes deux chanteuses, danseuses et chorégraphes, se sont rencontrées à Lisbonne et ont développé une forte

complicité artistique. Avec le projet chorégraphique et musical Singe, elles mènent une enquête poétique sur les frontières poreuses entre les êtres humains, animaux, végétaux, divins et inanimés.

_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_ .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Sortie de résidence / Singe [titre provisoire] – Cie HUM • Mathilde Bonicel et Inês Campos

L’événement Sortie de résidence / Singe [titre provisoire] – Cie HUM • Mathilde Bonicel et Inês Campos Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne