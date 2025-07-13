Théâtre sortie de résidence sourire est une bataille Ile du Saulcy Metz

Théâtre sortie de résidence sourire est une bataille

Ile du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-08 18:00:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Les résidences sont des moments privilégiés où les équipes accueillies à l’Espace Bernard-Marie Koltès peuvent bénéficier d’un temps et d’un espace nécessaire à l’expérimentation, à la création, et au partage, tout en contribuant pleinement au projet culturel de l’Espace Bernard-Marie Koltès, acteur de la création contemporaine.

L’histoire d’un frère et d’une sœur ayant traversé les mêmes violences intrafamiliales, chacun en ayant tiré des conclusions différentes. Tous deux sont empreints d’une volonté profonde de réparer autrui peut-être aussi afin de se sauver eux-mêmes. Un même besoin de justice les porte, pourtant ils restent irréconciliables, figés l’un face à l’autre dans l’impression d’avoir dû choisir un camp.Tout public

0 .

Ile du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Residencies are privileged moments when teams hosted at the Espace Bernard-Marie Koltès can benefit from the time and space necessary for experimentation, creation and sharing, while contributing fully to the cultural project of the Espace Bernard-Marie Koltès, a player in contemporary creation.

The story of a brother and sister who have experienced the same domestic violence, each drawing different conclusions. Both are driven by a deep-seated desire to make amends to others perhaps also to save themselves. The same need for justice drives them, yet they remain irreconcilable, frozen against each other in the impression of having had to choose sides.

German :

Residenzen sind privilegierte Momente, in denen die im Espace Bernard-Marie Koltès untergebrachten Teams Zeit und Raum für Experimente, Kreation und Austausch erhalten und gleichzeitig einen Beitrag zum Kulturprojekt des Espace Bernard-Marie Koltès leisten können, das sich für zeitgenössisches Kunstschaffen einsetzt.

Die Geschichte eines Bruders und einer Schwester, die die gleiche innerfamiliäre Gewalt durchlebt haben, wobei jeder von ihnen unterschiedliche Schlüsse daraus gezogen hat. Beide sind von einem tiefen Wunsch geprägt, andere zu reparieren vielleicht auch, um sich selbst zu retten. Sie stehen sich unversöhnlich gegenüber und haben das Gefühl, sich für eine Seite entscheiden zu müssen.

Italiano :

Le residenze sono momenti privilegiati in cui le équipe ospitate dall’Espace Bernard-Marie Koltès possono beneficiare del tempo e dello spazio necessari per sperimentare, creare e condividere, contribuendo al contempo al progetto culturale dell’Espace Bernard-Marie Koltès, un attore chiave della creazione contemporanea.

La storia di un fratello e di una sorella che hanno vissuto la stessa violenza domestica, traendo ciascuno conclusioni diverse. Entrambi sono spinti da un profondo desiderio di fare ammenda agli altri, forse anche per salvare se stessi. Sono spinti dallo stesso bisogno di giustizia, eppure rimangono inconciliabili, affrontandosi con l’impressione di dover scegliere da che parte stare.

Espanol :

Las residencias son momentos privilegiados en los que los equipos acogidos por el Espace Bernard-Marie Koltès pueden beneficiarse del tiempo y el espacio necesarios para experimentar, crear y compartir, al tiempo que contribuyen plenamente al proyecto cultural del Espace Bernard-Marie Koltès, actor clave de la creación contemporánea.

La historia de un hermano y una hermana que han sufrido la misma violencia doméstica, cada uno sacando conclusiones diferentes. A ambos les mueve un deseo profundo de reparar el daño causado a los demás… quizá también de salvarse a sí mismos. Les mueve la misma necesidad de justicia, pero siguen siendo irreconciliables, enfrentados con la impresión de que han tenido que elegir bando.

L’événement Théâtre sortie de résidence sourire est une bataille Metz a été mis à jour le 2025-08-28 par AGENCE INSPIRE METZ