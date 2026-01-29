Sortie de résidence, spectacle pour enfant – Le grand tunnel , carton cie Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère

Sortie de résidence, spectacle pour enfant – Le grand tunnel , carton cie Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère vendredi 13 février 2026.

Sortie de résidence, spectacle pour enfant – Le grand tunnel , carton cie

Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Venez découvrir le travail de Carton Cie sur sa dernière création Le grand tunnel
Conte musical pour une chanteuse, un orgue mécanique, et quelques enfants courageux !
  .

Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76  infos@courte-echelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Carton Cie’s work on its latest creation, Le grand tunnel
A musical tale for a singer, a mechanical organ and a few brave children!

L’événement Sortie de résidence, spectacle pour enfant – Le grand tunnel , carton cie Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme