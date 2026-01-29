Sortie de résidence, spectacle pour enfant – Le grand tunnel , carton cie Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère

Sortie de résidence, spectacle pour enfant – Le grand tunnel , carton cie

Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez découvrir le travail de Carton Cie sur sa dernière création Le grand tunnel

Conte musical pour une chanteuse, un orgue mécanique, et quelques enfants courageux !

.

Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76 infos@courte-echelle.fr

English :

Come and discover Carton Cie’s work on its latest creation, Le grand tunnel

A musical tale for a singer, a mechanical organ and a few brave children!

