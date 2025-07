Sortie de résidence Spiritueux Île du Saulcy Metz

Sortie de résidence Spiritueux Île du Saulcy Metz jeudi 30 octobre 2025.

Sortie de résidence Spiritueux

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Les résidences sont des moments privilégiés où les équipes accueillies à l’Espace Bernard-Marie Koltès peuvent bénéficier d’un temps et d’un espace nécessaire à l’expérimentation, à la création, et au partage, tout en contribuant pleinement au projet culturel de l’Espace Bernard-Marie Koltès, acteur de la création contemporaine.

Une pinte, en terrasse, comme chaque fois avant de partir en soirée. Il faut fêter le départ de nos amis qui vont faire le tour du monde ! C’est le dernier souvenir de Laurent. Après plus rien, le trou noir. En reconstituant ses souvenirs, il va retraverser avec nous, sa soirée rythmée par sa consommation d’alcool. Pour le meilleur et pour le pire.Adultes

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

English :

Residencies are privileged moments when teams welcomed to the Espace Bernard-Marie Koltès can benefit from the time and space necessary for experimentation, creation and sharing, while contributing fully to the cultural project of the Espace Bernard-Marie Koltès, a player in contemporary creation.

A pint on the terrace, as we always do before leaving for the evening. We have to celebrate the departure of our friends who are going around the world! It’s Laurent’s last memory. After that, nothing, a black hole. By reconstructing his memories, he’ll take us back through his evening, punctuated by his drinking. For better and for worse.

German :

Residenzen sind privilegierte Momente, in denen die im Espace Bernard-Marie Koltès untergebrachten Teams Zeit und Raum für Experimente, Kreation und Austausch erhalten und gleichzeitig voll und ganz zum Kulturprojekt des Espace Bernard-Marie Koltès, einem Akteur des zeitgenössischen Kunstschaffens, beitragen können.

Ein Pint, auf der Terrasse, wie jedes Mal, bevor wir in den Abend starten. Wir müssen die Abreise unserer Freunde feiern, die eine Weltreise machen werden! Das ist Laurents letzte Erinnerung. Danach nichts mehr, das schwarze Loch. Indem er seine Erinnerungen rekonstruiert, wird er mit uns seinen Abend, der von seinem Alkoholkonsum geprägt war, noch einmal durchleben. Im Guten wie im Schlechten.

Italiano :

Le residenze sono momenti privilegiati in cui le équipe ospitate all’Espace Bernard-Marie Koltès possono beneficiare del tempo e dello spazio necessari per sperimentare, creare e condividere, contribuendo al contempo al progetto culturale dell’Espace Bernard-Marie Koltès, protagonista della creazione contemporanea.

Una birra in terrazza, come facciamo sempre prima di partire per la serata. Dobbiamo festeggiare la partenza dei nostri amici che vanno in giro per il mondo! È l’ultimo ricordo di Laurent. Poi il nulla, un buco nero. Ricostruendo i suoi ricordi, ci farà rivivere la sua serata alcolica. Nel bene e nel male.

Espanol :

Las residencias son momentos privilegiados en los que los equipos acogidos en el Espace Bernard-Marie Koltès pueden beneficiarse del tiempo y el espacio necesarios para experimentar, crear y compartir, al tiempo que contribuyen plenamente al proyecto cultural del Espace Bernard-Marie Koltès, actor de la creación contemporánea.

Una pinta en la terraza, como siempre hacemos antes de irnos por la noche. ¡Tenemos que celebrar la partida de nuestros amigos que dan la vuelta al mundo! Es el último recuerdo de Laurent. Después nada, un agujero negro. Reconstruyendo sus recuerdos, nos llevará a través de su noche de copas. Para bien o para mal.

