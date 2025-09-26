Sortie de Résidence Stéréotypies Le SEW Morlaix

Sortie de Résidence Stéréotypies Le SEW Morlaix vendredi 26 septembre 2025.

Sortie de Résidence Stéréotypies

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 20:15:00

2025-09-26

Stéréotypies

Sortie de résidence Ouvert à tous•tes Gratuit Sans réservation.

Synopsis

Dans un espace intime, Laura, une femme atteinte de troubles bipolaires et de mouvements involontaires appelés stéréotypies, nous invite à partager un jour unique de sa vie ; peut-être le dernier.

À travers son corps en mouvement, une rencontre avec des invités des membres du public devenus complices et une interview radiophonique tendue et révélatrice, Laura bouleverse nos perceptions de la normalité et de la souffrance psychique. De son expérience viscérale et vulnérable émerge un débat complexe l’action radicale sur son propre corps ainsi que la tension éthique et politique entre la vie, la mort et le droit de décider.

Stéréotypies est un voyage poétique et politique qui invite à regarder au-delà de la douleur visible et à s’aventurer dans le labyrinthe de la souffrance psychique, où la liberté se joue aux frontières du corps, de l’esprit et de la société.

Dramaturgie, mise en scène Maud Madlyn et Andrés Montes Zuluaga

Interprétation Maud Madlyn

Idée originale Andrés Montes Zuluaga

Production madma productions (FRA) & Lacra Laboratorio de creación en artes (COL)

Soutien KLAP Maison pour la danse (Marseille) et CNCA Centre National pour la Création Adaptée (Morlaix)

Appui au développement in’8 circle • maison de production

madma productions madma productions est la compagnie de Maud Madlyn et Andrés Montes Zuluaga, duo franco-colombien dédié à la création scénique et au développement d’expériences pédagogiques. Travaillant en français, en anglais et en espagnol, ils sont installés à Marseille depuis 2022 après 4 ans en Colombie et 10 ans d’expérience dans des pays comme l’Inde, le Royaume-Uni, l’Italie, le Chili, le Mexique et l’Équateur.

Venant du théâtre et de la performance, les deux artistes s’expriment à travers une variété de disciplines scéniques dans une exploration qui fusionne écriture dramaturgique, recherche de mouvement, photographie, vidéo, performance et théâtre. Avec, au cœur de leurs œuvres, des sujets politisés et sociétaux qui leur semblent essentiels pour contribuer à une réflexion sur le monde à partir de la résistance poétique. .

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

