Théâtre sortie de résidence terre-ville Île du Saulcy Metz

Les résidences sont des moments privilégiés où les équipes accueillies à l’Espace Bernard-Marie Koltès peuvent bénéficier d’un temps et d’un espace nécessaire à l’expérimentation, à la création, et au partage, tout en contribuant pleinement au projet culturel de l’Espace Bernard-Marie Koltès, acteur de la création contemporaine.

Ce sont des quartiers résidentiels bordés d’autoroutes, ce sont des zones commerciales toute proches, ce sont ces maisons mitoyennes à travers les murs desquels on capte des bribes de quotidiens dont on ne se préoccupe pas car il est de bon ton de se mêler de ses affaires. Terre-Ville, ce sont ces mères célibataires qui y élèvent seules leurs enfants au long de journées sans fin, des situations tellement banales et silencieuses qu’on finit par les trouver « normales ».Tout public

Île du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

Residencies are privileged moments when teams welcomed to the Espace Bernard-Marie Koltès can benefit from the time and space necessary for experimentation, creation and sharing, while contributing fully to the cultural project of the Espace Bernard-Marie Koltès, a player in contemporary creation.

These are residential neighborhoods bordered by freeways, nearby shopping areas, terraced houses through whose walls we catch snatches of everyday life that we don’t bother with because it’s good manners to mind our own business. Terre-Ville is about single mothers bringing up their children alone over endless days, situations so banal and silent that we come to think of them as « normal ».

Residenzen sind privilegierte Momente, in denen die im Espace Bernard-Marie Koltès untergebrachten Teams Zeit und Raum für Experimente, Kreation und Austausch erhalten und gleichzeitig voll und ganz zum Kulturprojekt des Espace Bernard-Marie Koltès, einem Akteur des zeitgenössischen Kunstschaffens, beitragen können.

Es sind Wohnviertel, die von Autobahnen gesäumt sind, Einkaufszonen in unmittelbarer Nähe, Reihenhäuser, durch deren Mauern man Ausschnitte des Alltags mitbekommt, um die man sich nicht kümmert, weil es zum guten Ton gehört, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Stadt-Land, das sind alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder in endlosen Tagen alleine großziehen.

Le residenze sono momenti privilegiati in cui le équipe ospitate all’Espace Bernard-Marie Koltès possono beneficiare del tempo e dello spazio necessari per sperimentare, creare e condividere, contribuendo al contempo al progetto culturale dell’Espace Bernard-Marie Koltès, protagonista della creazione contemporanea.

Si tratta di zone residenziali costeggiate da autostrade, aree commerciali vicine, case a schiera attraverso i cui muri si colgono spaccati di vita quotidiana che non si ascoltano perché è buona educazione farsi gli affari propri. Terre-Ville parla di madri sole che crescono i loro figli da sole per giorni interminabili, situazioni così banali e silenziose che si arriva a considerarle « normali ».

Las residencias son momentos privilegiados en los que los equipos acogidos en el Espace Bernard-Marie Koltès pueden beneficiarse del tiempo y el espacio necesarios para experimentar, crear y compartir, al tiempo que contribuyen plenamente al proyecto cultural del Espace Bernard-Marie Koltès, actor de la creación contemporánea.

Se trata de barrios residenciales bordeados por autopistas, zonas comerciales cercanas, casas adosadas a través de cuyos muros captamos retazos de la vida cotidiana que no molestamos porque es de buena educación ocuparse de nuestros propios asuntos. Terre-Ville trata de madres solteras que crían solas a sus hijos durante días interminables, situaciones tan mundanas y silenciosas que uno llega a considerarlas « normales ».

