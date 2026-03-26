Sortie de résidence Trouve ton clown La vache qui rue Moirans-en-Montagne
Sortie de résidence Trouve ton clown La vache qui rue Moirans-en-Montagne vendredi 22 mai 2026.
Sortie de résidence Trouve ton clown
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Sortie de résidence le 22 mai de 18:00 à 19:00 à la Vache qui rue de Moirans-en-Montagne. Ouvert à tous et gratuit.
Laure vient re-travailler son clown… avec ses complices de la Cie du détour. Un théâtre engagé et joyeux. Engagé dans quoi ? Dans la vie. Joyeux comment ? Comique mais réfléchi. Laure a une formation de formatrice en expression vocale. C’est quoi ? Ça parle de la voix humaine qui est au service de notre sensibilité. Aussi, Laure à travers son personnage de clown qu’elle appelle “Renée” va s’étonner et vous étonnera simplement avec ce qui sort de sa bouche, de sa gorge des sons, des bruits, des mots, des cris.
Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite. .
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61
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English : Sortie de résidence Trouve ton clown
L’événement Sortie de résidence Trouve ton clown Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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