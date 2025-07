SORTIE DE RÉSIDENCE • ULYSSE ET LES SIRÈNES Le Nouveau Théâtre Châtellerault

SORTIE DE RÉSIDENCE • ULYSSE ET LES SIRÈNES Le Nouveau Théâtre Châtellerault mardi 23 septembre 2025.

SORTIE DE RÉSIDENCE • ULYSSE ET LES SIRÈNES

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Aux 3T, nous soutenons des équipes artistiques néo-aquitaines en phase de création. Chaque saison, plusieurs d’entre-elles bénéficient, sur notre territoire, d’une hospitalité fidèle à l’esprit du théâtre public. Dans un contexte économique difficile, il nous semble plus que jamais nécessaire de maintenir notre engagement, aux côtés de nos partenaires, pour accompagner les artistes régionaux. Ils doivent pouvoir compter sur notre soutien et notre attachement à leurs projets.

L’Assemblée est un ensemble vocal et instrumental fondé en 2023 par la claveciniste Marie van Rhijn, dédié à la redécouverte des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Soutenu par la Caisse des Dépôts, le Centre culturel de Rencontre d’Ambronay et la ville de Châtellerault, il fait revivre ce patrimoine avec exigence et passion. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : SORTIE DE RÉSIDENCE • ULYSSE ET LES SIRÈNES

German : SORTIE DE RÉSIDENCE • ULYSSE ET LES SIRÈNES

Italiano :

Espanol : SORTIE DE RÉSIDENCE • ULYSSE ET LES SIRÈNES

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE • ULYSSE ET LES SIRÈNES Châtellerault a été mis à jour le 2025-07-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne