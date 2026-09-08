Sortie de Résidences du Théâtre de l’Usine : Liah et moi et & Babel_404 Théâtre de l’Usine Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Sortie de Résidences du Théâtre de l’Usine : Liah et moi et & Babel_404

Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 18:00:00

fin : 2026-10-29 20:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Une soirée pour découvrir deux créations artistiques de Cie À l’envi et de Cie L’Isolée du Trèpeautour sur des thématiques de l’effondrement et du numérique

Une soirée pour découvrir deux créations artistiques de Cie À l’envi et de Cie L’Isolée du Trèpeautour sur des thématiques de l’effondrement et du numérique. Les deux sorties de résidence sont suivies d’un échange avec Lucie Alidières, chercheuse et maître de conférences en humanité numérique

Sur réservation

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Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

An evening to discover two artistic productions by Cie %C0 l’envi and Cie L’Isolée du Trépautour, exploring the themes of collapse and the digital world

L’événement Sortie de Résidences du Théâtre de l’Usine : Liah et moi et & Babel_404 Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne