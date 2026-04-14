Sortie de secours : de l’urgence à récupérer le dehors, Cosmopolis, Nantes

Sortie de secours : de l’urgence à récupérer le dehors Samedi 18 avril, 16h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Swanee Ravonison avec Emma et Garance, deux artistes voyageuses témoignent et s’interrogent : comment se sentir légitimes dans l’espace public ?

Swanee Ravonison est la seule femme artisan cadreuse de France. Dans son atelier de Nevers, elle fabrique des cadres sur-mesure.

Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Rencontre avec Swanee Ravonison et deux artistes voyageuses