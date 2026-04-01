Sortie de sensibilisation à la biodiversité de l’estran

Plage de Gatseau Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-04-17 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-12

Sortie de sensibilisation à la biodiversité de l’estran et de conseils de pêche à pied pour une préservation durable.

Atelier limité à 25 participants.

Réservation auprès de l’office de tourisme.

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Plage de Gatseau Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 86 st-trojan-les-bains-tourisme@marennes-oleron.com

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English :

An outing to raise awareness of the foreshore’s biodiversity and provide tips for sustainable fishing.

Workshop limited to 25 participants.

Bookings at the tourist office.

L’événement Sortie de sensibilisation à la biodiversité de l’estran Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes