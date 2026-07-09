Sortie de véhicules anciens Éréac
dimanche 2 août 2026 · Éréac
Informations pratiques
Éréac
Sortie de véhicules anciens
Éréac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:30:00
fin : 2026-08-02 16:30:00
Date(s) :
2026-08-02
8 h 30 Accueil et Café de bienvenue aux équipages
9 h 30 Départ du circuit
11 h 00 Pause collation offerte par les Calandres
13 h 00 Apéritif sur le site des Rothouers
13 h 30 Restauration sur le site des Rothouers (abri en cas d’intempéries), galettes, saucisses, jambon à l’os, frites. 15 h 30 Expo des véhicules sur le site suivi de la remise du prix Les Calandres à l’équipage dont l’habillement correspond au mieux à l’année du véhicule.
Coupon-réponse à retourner avant le jeudi 18 Juillet 2026, à Asso Les Calandres 2 Rue des Boissières 22250 Eréac. .
Éréac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 36 51 30
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English :
L’événement Sortie de véhicules anciens Éréac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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