Informations pratiques

Éréac

Sortie de véhicules anciens

Éréac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:30:00

fin : 2026-08-02 16:30:00

Date(s) :

2026-08-02

8 h 30 Accueil et Café de bienvenue aux équipages

9 h 30 Départ du circuit

11 h 00 Pause collation offerte par les Calandres

13 h 00 Apéritif sur le site des Rothouers

13 h 30 Restauration sur le site des Rothouers (abri en cas d’intempéries), galettes, saucisses, jambon à l’os, frites. 15 h 30 Expo des véhicules sur le site suivi de la remise du prix Les Calandres à l’équipage dont l’habillement correspond au mieux à l’année du véhicule.

Coupon-réponse à retourner avant le jeudi 18 Juillet 2026, à Asso Les Calandres 2 Rue des Boissières 22250 Eréac. .

Éréac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 36 51 30

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English :

L’événement Sortie de véhicules anciens Éréac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor