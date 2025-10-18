Sortie découverte à la salle Tanka la Yegros « haz » tour Mairie Mauléon-Licharre

Sortie découverte à la salle Tanka la Yegros « haz » tour

Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Dans le cadre de la semaine culturelle, le service culture de la mairie de Mauléon propose une sortie découverte en partenariat avec la Scène Nationale du Sud-Aquitain.

Dans sa saison, la Scène Nationale propose neuf destinations Amérique Latine, dont ce concert de La Yegros, reine incontestée de la « nu-cumbia » avec son dernier album Haz. De son vrai nom Mariana Yegros, La Yegros est une véritable star en Argentine. Elle chante notamment le chamamé et la cumbia. Toujours ancrée dans le folklore sud-américain, elle absorbe les musiques contemporaines dans une mixture redoutable où les instruments acoustiques rencontrent les samples et le roulement des machines. Un temps libre pour la restauration sera possible avant le spectacle. Réservation des places à la mairie de Mauléon, jusqu’au 11 octobre inclus. Places limitées. Rendez-vous devant la mairie pour un départ en bus. .

