Sortie découverte à l’ens de la vauvre à Nassigny La vauvre Nassigny

Sortie découverte à l’ens de la vauvre à Nassigny La vauvre Nassigny samedi 27 septembre 2025.

Sortie découverte à l’ens de la vauvre à Nassigny

La vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La Ligue de Protection des Oiseaux propose une sortie découverte de la biodiversité de l’Espace Naturel Sensible de la Vauvre à Nassigny

.

La vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72

English :

The Ligue de Protection des Oiseaux (Bird Protection League) is offering a biodiversity discovery tour of the Espace Naturel Sensible de la Vauvre in Nassigny

German :

Die Vogelschutzliga bietet einen Ausflug zur Entdeckung der Biodiversität des Espace Naturel Sensible de la Vauvre in Nassigny an

Italiano :

La Ligue de Protection des Oiseaux propone un’escursione alla scoperta della biodiversità dell’Espace Naturel Sensible de la Vauvre a Nassigny

Espanol :

La Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves) organiza una salida para descubrir la biodiversidad del Espace Naturel Sensible de la Vauvre, en Nassigny

L’événement Sortie découverte à l’ens de la vauvre à Nassigny Nassigny a été mis à jour le 2025-09-17 par Montluçon Tourisme