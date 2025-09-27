Sortie découverte à l’ens de la vauvre à Nassigny La vauvre Nassigny
La vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny Allier
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 16:00:00
La Ligue de Protection des Oiseaux propose une sortie découverte de la biodiversité de l’Espace Naturel Sensible de la Vauvre à Nassigny
La vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72
English :
The Ligue de Protection des Oiseaux (Bird Protection League) is offering a biodiversity discovery tour of the Espace Naturel Sensible de la Vauvre in Nassigny
German :
Die Vogelschutzliga bietet einen Ausflug zur Entdeckung der Biodiversität des Espace Naturel Sensible de la Vauvre in Nassigny an
Italiano :
La Ligue de Protection des Oiseaux propone un’escursione alla scoperta della biodiversità dell’Espace Naturel Sensible de la Vauvre a Nassigny
Espanol :
La Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves) organiza una salida para descubrir la biodiversidad del Espace Naturel Sensible de la Vauvre, en Nassigny
