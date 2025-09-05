Sortie découverte au théâtre casino de Biarritz America Mairie Mauléon-Licharre

Sortie découverte au théâtre casino de Biarritz America Mairie Mauléon-Licharre vendredi 5 septembre 2025.

Sortie découverte au théâtre casino de Biarritz America

Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Dans le cadre de la semaine culturelle, le service culture de la mairie de Mauléon propose une sortie découverte du ballet de l’Opéra Grand Avignon à Biarritz.

Nous connaissons Martin Harriague, originaire du Pays basque, pour ses précédentes collaborations avec le Malandain ballet. Il déploie aujourd’hui la puissance de sa danse inventive à la direction du ballet de l’Opéra Grand Avignon. Dans une fresque sur le mythe du rêve ou du cauchemar américain, douze danseurs capturent l’énergie électrique et tumultueuse ce cette société, dans un ballet explosif. Réservation des places à la mairie, jusqu’au 1er septembre inclus.. Un temps libre pour la restauration sera proposé après le spectacle (pique-nique ou repas pris dans une brasserie). Places limitées. Rendez-vous devant la mairie pour un départ en bus. .

Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67

English : Sortie découverte au théâtre casino de Biarritz America

German : Sortie découverte au théâtre casino de Biarritz America

Italiano :

Espanol : Sortie découverte au théâtre casino de Biarritz America

L’événement Sortie découverte au théâtre casino de Biarritz America Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Pays Basque