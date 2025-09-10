Sortie découverte au Zénith de Pau Static shot Mairie Mauléon-Licharre

Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Dans le cadre de la semaine culturelle, le service culture de la mairie de Mauléon propose une sortie découverte pour ce spectacle programmé au Zénith de Pau par Espaces pluriels, scène conventionnée d’intérêt national d’art et création danse, également partenaire du festival.

Le Ballet de Lorraine présente une soirée survitaminée qui réunit deux chorégraphes et vingt-deux danseurs dans un univers de danses sociales et urbaines des plus actuels. Une rencontre survoltée et chatoyante entre la fête portugaise et les danses contemporaines réglée par Marco da Silva Ferreira. La restauration sera possible avant le spectacle (pique-nique ou foodtruck). Réservation des places à la mairie de Mauléon jusqu’au 2 septembre inclus. .

Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67

