Sortie découverte Balade à Port Titi

Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-27

Balade découverte de la faune et de l’histoire du lac de Saint Point au gré des observations du moment.

Apprenez à reconnaitre les oiseaux hivernants sur le lac.

Rendez-vous à 13h45 à la Maison de la Réserve

Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour.

Prévoir des raquettes en cas de neige (prêt possible sur place)

Réservation conseillée

Informations et inscriptions au 03.81.69.35.99

Sortie familiale à partir de 7 ans. .

Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 info@maisondelareserve.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie découverte Balade à Port Titi

L’événement Sortie découverte Balade à Port Titi Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS