Sortie découverte Balade à Port Titi Labergement-Sainte-Marie
Sortie découverte Balade à Port Titi Labergement-Sainte-Marie jeudi 12 février 2026.
Sortie découverte Balade à Port Titi
Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-27 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-27
Balade découverte de la faune et de l’histoire du lac de Saint Point au gré des observations du moment.
Apprenez à reconnaitre les oiseaux hivernants sur le lac.
Rendez-vous à 13h45 à la Maison de la Réserve
Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour.
Prévoir des raquettes en cas de neige (prêt possible sur place)
Réservation conseillée
Informations et inscriptions au 03.81.69.35.99
Sortie familiale à partir de 7 ans. .
Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 info@maisondelareserve.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie découverte Balade à Port Titi
L’événement Sortie découverte Balade à Port Titi Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS