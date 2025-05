Sortie Découverte de jardins vosgiens – Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur, 1 juin 2025 08:00, Saint-Sauveur.

Meurthe-et-Moselle

Sortie Découverte de jardins vosgiens Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-06-01 08:00:00

2025-06-01 17:00:00

2025-06-01

Découverte de jardins vosgiens Dimanche 1er juin | Départ de la Maison de la Forêt à 8h

Partez à la rencontre de deux lieux d’exception Le jardin d’altitude du Haut Chitelet, aux paysages alpins, et les Jardins de Callunes, riches en couleurs et en ambiances végétales. Repas tiré du sac sur les crêtes

5€ par personne transport et entrées inclus

Sur inscription uniquement maisondelaforet@ccvp.fr / 03.83.71.23.25Tout public

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

English :

Discovery of Vosges gardens Sunday June 1 | Departure from the Maison de la Forêt at 8 a.m

Discover two exceptional sites: the Haut Chitelet high-altitude garden, with its alpine landscapes, and the Jardins de Callunes, rich in color and plant life. Packed lunch on the ridges

5? per person ? transport and entrance fees included

Registration only: maisondelaforet@ccvp.fr / 03.83.71.23.25

German :

Entdeckung von Gärten in den Vogesen Sonntag, 1. Juni | Abfahrt vom Maison de la Forêt um 8 Uhr

Entdecken Sie zwei außergewöhnliche Orte: den Höhengarten von Haut Chitelet mit seinen alpinen Landschaften und die Gärten von Callunes, die reich an Farben und Pflanzenstimmungen sind. Essen aus dem Rucksack auf den Bergkämmen

5? pro Person ? inkl. Transport und Eintritte

Nur nach Anmeldung: maisondelaforet@ccvp.fr / 03.83.71.23.25

Italiano :

Scoperta dei giardini dei Vosgi Domenica 1 giugno | Partenza dalla Maison de la Forêt alle ore 8.00

Scoprite due siti eccezionali: il giardino d’alta quota dell’Haut Chitelet, con i suoi paesaggi alpini, e i Jardins de Callunes, ricchi di colori e di piante. Pranzo al sacco sulle creste

5? a persona? Trasporto e biglietti d’ingresso inclusi

Iscrizione obbligatoria: maisondelaforet@ccvp.fr / 03.83.71.23.25

Espanol :

Descubrimiento de los jardines de los Vosgos Domingo 1 de junio | Salida de la Maison de la Forêt a las 8 h

Descubra dos lugares excepcionales: el jardín de altura del Haut Chitelet, con sus paisajes alpinos, y los Jardines de Callunes, ricos en colorido y vida vegetal. Almuerzo para llevar en las crestas

5? por persona ? transporte y entradas incluidos

Inscripción obligatoria: maisondelaforet@ccvp.fr / 03.83.71.23.25

