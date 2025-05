Sortie découverte de la Cigogne blanche – Meschers-sur-Gironde, 18 mai 2025 14:00, Meschers-sur-Gironde.

Charente-Maritime

Sortie découverte de la Cigogne blanche
Meschers-sur-Gironde

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18 16:00:00

2025-05-18

L’association Biosphère organise, sur la commune de Meschers-sur-Gironde, une sortie découverte autour de la Cigogne blanche, avec notamment une présentation du baguage des poussins.

Impasse des Carrelets

Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10

English :

The Biosphère association is organizing an outing to Meschers-sur-Gironde to learn more about the White Stork, including a presentation on chick ringing.

German :

Der Verein Biosphere organisiert in der Gemeinde Meschers-sur-Gironde eine Entdeckungsreise rund um den Weißstorch, bei der unter anderem die Beringung von Küken vorgestellt wird.

Italiano :

L’associazione Biosphère organizza una gita a Meschers-sur-Gironde per saperne di più sulla cicogna bianca, con una presentazione sull’inanellamento dei pulcini.

Espanol :

La asociación Biosphère organiza una salida a Meschers-sur-Gironde para conocer mejor la cigüeña blanca, con una presentación sobre el anillamiento de los polluelos.

