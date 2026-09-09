Sortie découverte de la nature au coucher du soleil, dans le Kochersberg, Woellenheim, Willgottheim

Informations pratiques

Sortie découverte de la nature au coucher du soleil, dans le Kochersberg Mercredi 9 septembre, 19h30 Woellenheim Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:30:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T19:30:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00

Au coucher du soleil, partez à la rencontre de la nature autour de Woellenheim dans le Kochersberg. Cette balade est l’occasion de partir à la découverte des chauves-souris et de leur danse silencieuse. Une expérience magique en cœur de la nature !

En partenariat avec Alsace Nature.

INSCRIPTIONS Office de Tourisme du Kochersberg – 03.88.21.46.90 ou https://estivales.lebeaujardin.alsace/event/balade-au-coucher-du-soleil/

Woellenheim Woellenheim Willgottheim 67370 Wœllenheim Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://estivales.lebeaujardin.alsace/event/balade-au-coucher-du-soleil/ »}] [{« link »: « https://estivales.lebeaujardin.alsace/event/balade-au-coucher-du-soleil/ »}]

Balade animée à la découverte des chauves-souris GEPMA kochersberg

JOUVE, Ludovic