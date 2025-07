Sortie découverte de l’école de Physique des Houches Ecole de Physique des Houches Les Houches

Sortie découverte de l’école de Physique des Houches

Ecole de Physique des Houches 149 Chemin de la Côté Les Houches Haute-Savoie

Début : Mardi 2025-07-15 13:30:00

fin : 2025-07-15 15:00:00

2025-07-15

Rencontre exceptionnelle, rien que pour les Amis des Houches, dans cette illustre école de renommée mondiale.

Visite des locaux et 2 conférences de 30 minutes environ par les dirigeants de cette Institution.

Ecole de Physique des Houches 149 Chemin de la Côté Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 82 71 33 amisdeshouches74@gmail.com

English :

An exceptional meeting, just for the Friends of Les Houches, at this world-renowned school.

Visit of the premises and 2 lectures of around 30 minutes each by the directors of this institution.

German :

Außergewöhnliche Begegnung, nur für die Freunde von Les Houches, in dieser illustren Schule mit weltweitem Ruf.

Besichtigung der Räumlichkeiten und 2 Vorträge von ca. 30 Minuten Dauer von den Leitern dieser Institution.

Italiano :

Un incontro eccezionale, riservato agli Amici di Les Houches, presso questa illustre scuola di fama mondiale.

Visita dei locali e 2 interventi di circa 30 minuti da parte dei direttori di questa istituzione.

Espanol :

Un encuentro excepcional, sólo para los Amigos de Les Houches, en esta ilustre escuela de renombre mundial.

Una visita a las instalaciones y 2 charlas de unos 30 minutos a cargo de los directores de esta institución.

