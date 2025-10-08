Sortie découverte de l’estran à Moëlan Trenez Moëlan-sur-Mer
Trenez Parking de l'Île Percée Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-10-08 11:00:00
fin : 2025-10-08 12:30:00
2025-10-08
Une nouvelle occasion de jouer aux curieux sur la zone découverte à marée basse, avec un fort coefficient de marée (110 MB à 12h07). Surprises assurées, causées par une faune toujours riche dans ce “champ de blocs mobiles”… autour de l’île percée !
Sortie gratuite
Rendez-vous sur le parking de Trenez dès 11h. Prévoir des bottes ou des chaussures d’eau, le parcours peut être glissant. .
+33 7 83 04 71 83
