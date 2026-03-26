Sortie découverte de l’estran Dégustation d’algues Rdv devant la boutique Marinoë Plobannalec-Lesconil

Sortie découverte de l’estran Dégustation d’algues

Rdv devant la boutique Marinoë Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-04-15

Animé par Nicolas Fossez de OcéOnicO.

Découverte du bord de mer au départ du port de Lesconil, avec une observation de l’estran et un ramassage d’algues, puis préparation en cuisine et dégustation d’algues dans l’entreprise Marinoë.

Prévoir des bottes, chaussures de mer ou vieilles chaussures et vêtements en fonction de la météo. Prêt du matériel.

Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire. .

Rdv devant la boutique Marinoë Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 18 53 04 63

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English : Sortie découverte de l’estran Dégustation d’algues

L’événement Sortie découverte de l’estran Dégustation d’algues Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden