Sortie découverte de l’estran Pêche à pied Rdv parking rue Jules Guesde Guilvinec

Sortie découverte de l’estran Pêche à pied

Rdv parking rue Jules Guesde Plage de la grève blanche Guilvinec

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

2026-02-18

Animé par Nicolas Fossez de OcéOnicO.

Découverte du bord de mer, des espèces, de l’écosystème tout en respectant l’environnement. Venez profitez d’un moment instructif et convivial en plein air.

Pêche à pied approche écologique.

Prévoir des bottes, chaussures de mer ou vieilles chaussures et vêtements en fonction de la météo.

Réservation obligatoire. .

