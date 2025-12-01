Sortie découverte de l’estran Pêche à pied Rdv parking rue Jules Guesde Guilvinec
Sortie découverte de l’estran Pêche à pied Rdv parking rue Jules Guesde Guilvinec mercredi 22 avril 2026.
Sortie découverte de l’estran Pêche à pied
Rdv parking rue Jules Guesde Plage de la grève blanche Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:30:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Animé par Nicolas Fossez de OcéOnicO.
Découverte du bord de mer, des espèces, de l’écosystème tout en respectant l’environnement. Venez profitez d’un moment instructif et convivial en plein air.
Pêche à pied approche écologique.
Prévoir des bottes, chaussures de mer ou vieilles chaussures et vêtements en fonction de la météo. Prêt du matériel.
Réservation obligatoire. .
Rdv parking rue Jules Guesde Plage de la grève blanche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 18 53 04 63
English :
L’événement Sortie découverte de l’estran Pêche à pied Guilvinec a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Destination Pays Bigouden