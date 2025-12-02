Sortie découverte de l’estran Pêche à pied Plage de Lodonnec (côté crêperie) Loctudy
Sortie découverte de l’estran Pêche à pied Plage de Lodonnec (côté crêperie) Loctudy mardi 21 avril 2026.
Plage de Lodonnec (côté crêperie) 14 Rue de Lodonnec Loctudy Finistère
Début : 2026-04-21 13:00:00
fin : 2026-04-21
2026-04-21
Animé par Nicolas Fossez de OcéOnicO.
Découverte du bord de mer, des espèces, de l’écosystème tout en respectant l’environnement. Venez profitez d’un moment instructif et convivial en plein air.
Pêche à pied approche écologique.
Prévoir des bottes, chaussures de mer ou vieilles chaussures et vêtements en fonction de la météo.
Réservation obligatoire. .
