Sortie découverte de l’estran Pêche à pied Plage de Lodonnec (côté crêperie) Loctudy

Plage de Lodonnec (côté crêperie) 14 Rue de Lodonnec Loctudy Finistère

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 11:30:00

2026-05-16

Animé par Nicolas Fossez de OcéOnicO.

Découverte du bord de mer, des espèces, de l’écosystème tout en respectant l’environnement. Venez profitez d’un moment instructif et convivial en plein air.

Pêche à pied approche écologique.

Prévoir des bottes, chaussures de mer ou vieilles chaussures et vêtements en fonction de la météo. Prêt du matériel.

Réservation obligatoire. .

