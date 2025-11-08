Sortie découverte des algues avec Incoyables Chemins Port de Portivy Saint-Pierre-Quiberon

Sortie découverte des algues avec Incoyables Chemins

Port de Portivy Parking à coté de la cale à bateau Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Apprendre à mieux connaître les algues leur utilisation dans l’histoire de la Bretagne, leurs promesses d’avenir, leurs formidables pouvoirs culinaires et médicinaux … en bref, leur redonner la place qu’elles méritent !

Apprendre à reconnaître quelques algues faciles à consommer.

Connaître les règles de cueillette à respecter pour sa sécurité et la préservation des espèces et de leur milieu de vie.

Dégustation de tartare d’algues en fin d’animation.

Vous recevez un compte-rendu avec résumé et photos par mail après la sortie.

Avec Primelle, de l’association Incroyables Chemins, herbaliste, formatrice et productrice de plantes médicinales.

Equipement nécessaire bottes, chapeaux, vêtements adaptés à la météo, carnet pour prendre des notes (même si un résumé est envoyé à l’issue de la sortie), prise de photos possible

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de la Baie de Quiberon.

Lieu de rdv Port de Portivy à Saint-Pierre Quiberon, sur le « parking des pêcheurs », devant la crêperie La mise à l’eau .

