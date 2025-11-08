Sortie découverte des algues avec Incoyables Chemins Port de Portivy Saint-Pierre-Quiberon
Sortie découverte des algues avec Incoyables Chemins Port de Portivy Saint-Pierre-Quiberon samedi 8 novembre 2025.
Sortie découverte des algues avec Incoyables Chemins
Port de Portivy Parking à coté de la cale à bateau Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Apprendre à mieux connaître les algues leur utilisation dans l’histoire de la Bretagne, leurs promesses d’avenir, leurs formidables pouvoirs culinaires et médicinaux … en bref, leur redonner la place qu’elles méritent !
Apprendre à reconnaître quelques algues faciles à consommer.
Connaître les règles de cueillette à respecter pour sa sécurité et la préservation des espèces et de leur milieu de vie.
Dégustation de tartare d’algues en fin d’animation.
Vous recevez un compte-rendu avec résumé et photos par mail après la sortie.
Avec Primelle, de l’association Incroyables Chemins, herbaliste, formatrice et productrice de plantes médicinales.
Equipement nécessaire bottes, chapeaux, vêtements adaptés à la météo, carnet pour prendre des notes (même si un résumé est envoyé à l’issue de la sortie), prise de photos possible
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de la Baie de Quiberon.
Lieu de rdv Port de Portivy à Saint-Pierre Quiberon, sur le « parking des pêcheurs », devant la crêperie La mise à l’eau .
Port de Portivy Parking à coté de la cale à bateau Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie découverte des algues avec Incoyables Chemins Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon