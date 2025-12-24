Sortie découverte des algues, Cléder
Sortie découverte des algues, Cléder samedi 21 mars 2026.
Sortie découverte des algues
Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 12:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-03-21 2026-06-16
Nori, kombu, dulse, laitue de mer… Venez explorer ces trésors marins, à l’occasion d’une balade sur l’estran, d’une durée de 2h30, avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Vous saurez distinguer les algues les plus emblématiques de nos côtes bretonnes, vous apprendrez à les cueillir de manière respectueuse, et à bénéficier de leurs incroyables vertus médicinales. Et nul doute que certains goûts vous surprendront !
Sur réservation obligatoire. .
Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie découverte des algues Cléder a été mis à jour le 2025-12-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX