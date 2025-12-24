Sortie découverte des algues

Cléder Finistère

Début : 2026-03-21 12:30:00

fin : 2026-06-16

2026-03-21 2026-06-16

Nori, kombu, dulse, laitue de mer… Venez explorer ces trésors marins, à l’occasion d’une balade sur l’estran, d’une durée de 2h30, avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Vous saurez distinguer les algues les plus emblématiques de nos côtes bretonnes, vous apprendrez à les cueillir de manière respectueuse, et à bénéficier de leurs incroyables vertus médicinales. Et nul doute que certains goûts vous surprendront !

Sur réservation obligatoire. .

Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

