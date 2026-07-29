AGENDA · Clohars-Carnoët
Sortie découverte des algues Clohars-Carnoët
samedi 29 août 2026 · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Sortie découverte des algues
Toul Douar Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Aventures végétales vous propose une sortie découverte des algues à Toul Douar sur la commune de Clohars-Carnoët de 11h à 13h. .
Toul Douar Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 03 38 41 86
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English :
L’événement Sortie découverte des algues Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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