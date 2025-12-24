Sortie découverte des algues et atelier cuisine

Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 12:30:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-20 2026-05-17 2026-05-18

Nori, kombu, dulse, laitue de mer… Venez explorer ces trésors marins, à l’occasion d’une balade sur l’estran, d’une durée de 2h30 à 3h, avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Vous apprendrez à reconnaître une bonne dizaine d’espèces d’algues, à les cueillir respectueusement, avant de les cuisiner durant un atelier ludique et joyeux, dans un lieu d’exception.

Réservation obligatoire.

Sortie terrain à Kerfissien (Cléder), atelier cuisine à Porsguen (Plouescat). .

Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie découverte des algues et atelier cuisine

L’événement Sortie découverte des algues et atelier cuisine Cléder a été mis à jour le 2025-12-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX