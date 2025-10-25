Sortie découverte des champignons Devant la piscine de Peyrus Peyrus

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-10-25 13:15:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Partons en foret dans la drome pour une initiation à l’identification des champignons

inscriptions sur le site d’econature



rdv 13h15 devant la piscine de Peyrus au 1 Les Charignons ..puis foret de l’Echaillon selon météo

.

Devant la piscine de Peyrus 1 Les Charignons Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 37 24 14 frandemiche.c@orange.fr

English :

Let’s go to the Drome forest for an introduction to mushroom identification!

registration on the econature website



rdv 13h15 in front of the Peyrus swimming pool at 1 Les Charignons ..then Echaillon forest depending on the weather

German :

Wir fahren in den Wald in der Drome, um eine Einführung in die Pilzbestimmung zu erhalten

anmeldungen auf der Website von econature



treffpunkt 13:15 Uhr vor dem Schwimmbad von Peyrus in 1 Les Charignons …dann foret de l’Echaillon je nach Wetterlage

Italiano :

Andiamo nel bosco di Drome per un’introduzione all’identificazione dei funghi

registrazione sul sito web di econature



ritrovo alle 13.15 davanti alla piscina Peyrus al numero 1 di Les Charignons … poi alla foresta di Echaillon a seconda del tempo

Espanol :

Vamos al bosque en el Drome para una introducción a la identificación de setas

inscripción en el sitio web de econature



cita a las 13h15 delante de la piscina Peyrus en el 1 de Les Charignons ..luego al bosque de Echaillon según el tiempo que haga

