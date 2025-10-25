Sortie découverte des champignons Devant la piscine de Peyrus Peyrus
Devant la piscine de Peyrus 1 Les Charignons Peyrus Drôme
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2025-10-25 13:15:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
2025-10-25
Partons en foret dans la drome pour une initiation à l’identification des champignons
inscriptions sur le site d’econature
rdv 13h15 devant la piscine de Peyrus au 1 Les Charignons ..puis foret de l’Echaillon selon météo
.
Devant la piscine de Peyrus 1 Les Charignons Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 37 24 14 frandemiche.c@orange.fr
English :
Let’s go to the Drome forest for an introduction to mushroom identification!
registration on the econature website
rdv 13h15 in front of the Peyrus swimming pool at 1 Les Charignons ..then Echaillon forest depending on the weather
German :
Wir fahren in den Wald in der Drome, um eine Einführung in die Pilzbestimmung zu erhalten
anmeldungen auf der Website von econature
treffpunkt 13:15 Uhr vor dem Schwimmbad von Peyrus in 1 Les Charignons …dann foret de l’Echaillon je nach Wetterlage
Italiano :
Andiamo nel bosco di Drome per un’introduzione all’identificazione dei funghi
registrazione sul sito web di econature
ritrovo alle 13.15 davanti alla piscina Peyrus al numero 1 di Les Charignons … poi alla foresta di Echaillon a seconda del tempo
Espanol :
Vamos al bosque en el Drome para una introducción a la identificación de setas
inscripción en el sitio web de econature
cita a las 13h15 delante de la piscina Peyrus en el 1 de Les Charignons ..luego al bosque de Echaillon según el tiempo que haga
