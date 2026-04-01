Sortie Découverte des mares Langé
Sortie Découverte des mares Langé mercredi 22 avril 2026.
Langé
Sortie Découverte des mares
Langé Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Lors de cette sortie, devenez incollable au sujet des mares.
Découvrez la faune et la flore qui peuplent des espaces naturels si particuliers et également les méthodes utilisées pour créer et entretenir une mare. Prévoir des bottes. Les lieux de rendez-vous vous seront communiqué par email à la suite de votre inscription. .
Langé 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Learn all about ponds on this outing.
L’événement Sortie Découverte des mares Langé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay