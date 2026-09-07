Sortie découverte des oiseaux de la Vallée de la Meuse, Vallée de la Meuse, Mouzay

Informations pratiques

Sortie découverte des oiseaux de la Vallée de la Meuse Dimanche 20 septembre, 09h00 Vallée de la Meuse Meuse

Prêt de jumelles et de longues-vues. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Durée 3 h. Sur réservation par téléphone au 06 83 29 25 47.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez les oiseaux de la vallée de la Meuse

Dominique Landragin, ornithologue passionné et responsable de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Meuse, vous emmène à la découverte des oiseaux de la vallée de la Meuse, classée Natura 2000.

Vallée de la Meuse Pont des Poteaux 55700 Mouzay Mouzay 55700 Meuse Grand Est 06 83 29 25 47 La vallée de la Meuse est une zone classée Natura 2000 : entre méandres de la Meuse et canal de l’Est.

Le périmètre Natura 2000 concerne 75 communes et s’étend depuis Brixey-aux-Chanoines, au sud du département, jusqu’à Vilosnes-Haraumont au nord de Verdun. Le site de la vallée de la Meuse est un refuge d’intérêt exceptionnel pour les oiseaux, avec la présence de trente espèces d’oiseaux inscrites d’intérêt européen.

La richesse de la vallée de la Meuse repose sur la diversité des milieux et la dynamique hydrologique du fleuve. Le site se compose du fleuve Meuse et de ses annexes, de prairies inondables, de forêts alluviales et de pelouses calcaires sèches sur certains côteaux.

Les prairies constituent la majorité des milieux. Elles constituent de vastes territoires de chasse et d’alimentation pour certains oiseaux (rapaces, grands échassiers, anatidés…) et sont propices à la nidification de l’avifaune, notamment du Râle des genêts. Les principaux enjeux pour les oiseaux portent sur le maintien des surfaces en herbes, le maintien des haies et la gestion extensive des prairies. Parking sur place

Découvrez les oiseaux de la vallée de la Meuse

Sabrina Provost